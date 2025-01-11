نصائح للوقاية من هشاشة العظام مع تقدم العمر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 10:54 صباحاً - تُعتبر هشاشة العظام من أبرز المشكلات الصحية التي تواجه كبار السن، حيث تؤدي إلى ضعف العظام وزيادة احتمالية حدوث الكسور. ومع ذلك، يمكن اتخاذ تدابير فعّالة للحد من خطر الإصابة بها مع تقدم العمر.

وفقًا لموقع Senior LifeStyle، إليك بعض النصائح والاستراتيجيات للوقاية من هشاشة العظام لدى كبار السن:

1. **تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا-3**

تعتبر الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة) والجوز مفيدة في تعزيز قوة العظام، حيث تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز امتصاص الكالسيوم.

2. **الحفاظ على وزن صحي**

يؤثر كل من زيادة الوزن ونقصه بشكل سلبي على صحة العظام، لذا يُفضل الحفاظ على وزن متوازن لتخفيف الضغط على الهيكل العظمي.

3. **تجنب المشروبات الغازية والكافيين الزائد**

تؤثر هذه المشروبات سلبًا على امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا يُنصح بتقليل استهلاكها واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية.

4. **تحسين البيئة المنزلية لتفادي السقوط**

من خلال تثبيت مقابض أمان في الحمام، وإزالة العقبات من الأرضيات، وضمان إضاءة جيدة، يمكن تقليل خطر السقوط والإصابات المرتبطة به.

5. **تناول كمية كافية من البروتين**

يُعتبر البروتين ضروريًا لتكوين الكولاجين، وهو عنصر أساسي في بناء العظام.