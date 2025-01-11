أسباب ظهور الديدان في الأمعاء وطريقة تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 صباحاً - علامات وأعراض الديدان المعوية

تعتبر الديدان المعوية من الأمراض المزعجة التي قد تصيب الإنسان وتنتشر في الأمعاء، وتصاحبها عدد من الأعراض التي يمكن أن تكون مؤشراً للعدوى. من هذه الأعراض:

آلام البطن المستمرة وعدم الشعور بالراحة.

فقدان الشهية أو الجوع المستمر.

التعب والإرهاق العام.

ظهور الحكة حول منطقة الشرج، خاصة في الليل.

فقدان الوزن غير المبرر.

إذا لاحظت ظهور أي من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من التشخيص.

أسباب رئيسية لظهور الديدان في الأمعاء

العدوى من الطعام والماء

تناول الطعام أو الماء الملوث باليرقات أو بيوض الديدان يعتبر من الأسباب الرئيسية للعدوى. عدم النظافة أو عدم طهي الطعام جيداً يمكن أن يؤدي إلى انتقال الديدان إلى الأمعاء.

نقص النظافة الشخصية

عدم الحفاظ على النظافة الشخصية مثل غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض أو قبل تناول الطعام يزيد من خطر انتقال العدوى.

الانتقال من الحيوانات الأليفة

يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة خاملة لنقل الديدان إلى الإنسان، خاصة إذا لم تتلقَ الرعاية البيطرية المناسبة.

طرق فعّالة لتجنب الإصابة بالديدان المعوية

الحماية من عدوى الديدان تتطلب القيام بعدد من الإجراءات الاحترازية اليومية. اليك بعض الطرق لتجنب الإصابة بالديدان:

الاهتمام بالنظافة الشخصية

من المهم الحفاظ على النظافة الشخصية وزيادة العناية بغسل اليدين بشكل دوري، وخصوصاً بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

التأكد من نظافة الطعام والماء

تأكد من تناول الطعام الذي تم طهيه بشكل جيد وتجنب تناول الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا. أيضًا، يجب شرب الماء النظيف والمفلتر لتجنب العدوى.

العناية بالحيوانات الأليفة

تابع صحة حيواناتك الأليفة بانتظام عند الطبيب البيطري وتأكد من تنظيف مكان معيشتها باستمرار لتجنب انتشار العدوى.

الوعي بالأسباب واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الديدان المعوية. بتبني سلوكيات صحية سليمة ورفع مستوى النظافة الشخصية يمكن للجميع حماية أنفسهم وعائلاتهم من هذا المرض المزعج.