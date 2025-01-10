أمل عرفة تدافع عن طليقها عبد المنعم عمايري بعد الاعتداء عليه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 11:50 مساءً - أثارت حادثة الاعتداء على الفنان السوري عبد المنعم عمايري موجة من الغضب والاستياء في الوسط الفني السوري والعربي. وقد عبّرت الفنانة السورية أمل عرفة، طليقة عمايري وأم ابنته، عن استيائها الشديد من هذه الحادثة، مؤكدة على احترامها وتقديرها لعمايري.

نشرت عرفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة جاء فيها: “كرامتك على العين والرأس يا أبو ولادي… سلامتك يا بلد”. وقد لاقت هذه الرسالة تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أبدى تضامنه مع عمايري وعائلته.

وكانت ابنة عمايري، مريم، قد كشفت تفاصيل الحادثة المؤلمة عبر حسابها على إنستغرام، حيث قالت: “بلد حرة؟ أين الحرية عندما يقوم أحدهم بضرب أبي أمام عيني وأبي مرمي على الأرض”.