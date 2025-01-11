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دوري زين الكويتي (10)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 01:58 صباحاً - انتهت أمس، الجمعة، منافسات المرحلة العاشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

كاظمة × العربي 0-3
النصر × السالمية 1-2
القادسية × الكويت 2-1
التضامن × اليرموك 3-2
الفحيحيل × خيطان 1-0

ترتيب فرق دوري زين بعد الجولة (10)
1- الكويت: 27 نقطة
2- العربي: 27 نقطة
3- القادسية: 19 نقطة
4- الفحيحيل: 17 نقطة
5- السالمية: 17 نقة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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