نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (10)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 01:58 صباحاً - انتهت أمس، الجمعة، منافسات المرحلة العاشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:
كاظمة × العربي 0-3
النصر × السالمية 1-2
القادسية × الكويت 2-1
التضامن × اليرموك 3-2
الفحيحيل × خيطان 1-0
ترتيب فرق دوري زين بعد الجولة (10)
1- الكويت: 27 نقطة
2- العربي: 27 نقطة
3- القادسية: 19 نقطة
4- الفحيحيل: 17 نقطة
5- السالمية: 17 نقة