دوري زين الكويتي (10)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 01:58 صباحاً - انتهت أمس، الجمعة، منافسات المرحلة العاشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

كاظمة × العربي 0-3

النصر × السالمية 1-2

القادسية × الكويت 2-1

التضامن × اليرموك 3-2

الفحيحيل × خيطان 1-0

ترتيب فرق دوري زين بعد الجولة (10)

1- الكويت: 27 نقطة

2- العربي: 27 نقطة

3- القادسية: 19 نقطة

4- الفحيحيل: 17 نقطة

5- السالمية: 17 نقة