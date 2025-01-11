يايسله: يجب أن نتعلم من إهدار الفرص

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 04:04 صباحاً - علّق الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة السعودي، على فوز فريقه على الشباب 3-2 في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وقال يايسله في تصريحات بعد المباراة: الفريق قدم أداء رائعاً، خصوصاً في أول 60 دقيقة… خلقنا الكثير من الفرص وكنا قادرين على تسجيل أكثر من 6 أهداف… يجب أن نتعلم من إهدار هذه الفرص مستقبلاً لحسم المباراة بشكل مبكر، وأحيي اللاعبين على الأداء، وكنا متشوقين للعب أمام جماهيرنا، وعلى أرضنا.

وأضاف: خلال أول 60 دقيقة قدمنا أداء أكثر من رائع، وهذا يعود لتركيزنا في المعسكر على خلق أكبر عدد ممكن من الفرص، ووقوف فريقنا في الملعب لمنع التحولات، لذلك أنا سعيد بالانتصار على منافس مباشر.