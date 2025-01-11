نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تعايد سميرة سعيد بعيد ميلادها برسالة دافئة ومجموعة من الصور مع النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت النجمة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلاد الفنانة المغربية الكبيرة سميرة سعيد بطريقة مميزة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعها مع سميرة سعيد وعدد من النجوم البارزين مثل ليلى علوي ويسرا، مرفقة برسالة مليئة بالمحبة والتقدير.

وكتبت إلهام في معايدتها:"حبيبتي الغالية النجمة الجميلة سميرة سعيد.. عيد ميلاد سعيد يا أرق وأطيب وأنقى وأحن نجمات برج الجدي.. بحبك من كل قلبي وبتمنى لك سنة مليئة بالخير والصحة والجمال والتألق والنجاح.. وربنا يحقق لك كل ما تتمنيه ويسعد قلبك حبيبتي."

المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي الفنانة إلهام شاهين ومعجبي سميرة سعيد، حيث عبّر العديد من الجمهور عن حبهم للنجمات العربيات وإعجابهم بعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهن.

الصور التي نشرتها إلهام شاهين أظهرت لحظات مليئة بالبهجة جمعت النجمات معًا في مناسبات مختلفة، مما يعكس الروابط الوثيقة بينهن وروح الألفة التي تسود بين نجوم الفن العربي.

وتعد سميرة سعيد، التي ولدت في 10 يناير، واحدة من أبرز نجمات الغناء العربي وصاحبة مسيرة فنية حافلة بالنجاحات والإنجازات ومع كل عيد ميلاد، يتسابق الأصدقاء والزملاء من داخل الوسط الفني وخارجه لمعايدتها والاحتفاء بإنجازاتها وإرثها الموسيقي.

ليلى علوي ويسرا أيضًا شاركتا في الاحتفال، حيث عبّرتا عن محبتهما لسميرة سعيد في تعليقاتهن على المنشور، مما أضاف أجواء من الألفة والمحبة لهذه المناسبة الخاصة.