فوائد الجزر لمرضى السكري: تنظيم السكر وتحسين الصحة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 09:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الجزر من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، والتي تُقدم فوائد صحية جمة، بما في ذلك فوائد محتملة للأشخاص المصابين بداء السكري. على الرغم من مذاقه الحلو، إلا أن الجزر يحتوي على خصائص تجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا ضمن نظام غذائي صحي لمرضى السكري، وذلك عند تناوله باعتدال.

يحتوي الجزر على مجموعة من العناصر الغذائية التي تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، من أهمها:

الألياف الغذائية: يُعتبر الجزر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تُبطئ عملية امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يُساعد على منع الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

مضادات الأكسدة: يحتوي الجزر على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين C وفيتامين A والكاروتينات، التي تُساعد في تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الخلايا للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

المؤشر الجلايسيمي المعتدل: يُعتبر المؤشر الجلايسيمي للجزر معتدلًا، مما يعني أنه لا يُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات معتدلة.

بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم، يُقدم الجزر فوائد صحية أخرى مهمة لمرضى السكري، منها: