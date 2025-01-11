مشروبات دافئة لشتاء هادئ: تعزيز الاسترخاء والنوم العميق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

مع قدوم فصل الشتاء وبرودة لياليه، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية وفعّالة للاسترخاء والتخلص من الأرق، والاستمتاع بنوم هانئ وعميق. لحسن الحظ، توجد العديد من المشروبات الدافئة اللذيذة التي تُساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، بالإضافة إلى فوائدها الصحية الأخرى. في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من أفضل هذه المشروبات، مع التركيز على فوائدها وكيفية تحضيرها.

أفضل المشروبات الدافئة لنوم هادئ:

شاي البابونج: يُعتبر البابونج من أشهر الأعشاب المهدئة للأعصاب والمُحفزة للنوم. يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة ومركبات طبيعية تُساعد على الاسترخاء وتخفيف القلق والتوتر.

الحليب الدافئ: لطالما ارتبط الحليب الدافئ بالشعور بالراحة والاسترخاء قبل النوم. يحتوي الحليب على الحمض الأميني التربتوفان الذي يتحول في الجسم إلى سيروتونين وميلاتونين، وهما هرمونان يلعبان دوراً هاماً في تنظيم النوم.

شاي النعناع: يُساعد شاي النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات، مما يُساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل. كما يُساعد أيضاً في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر.

شاي اللافندر: يُعرف اللافندر برائحته العطرية المهدئة للأعصاب. يُساعد شاي اللافندر على تخفيف التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.

مشروب اليانسون: يُعتبر اليانسون من المشروبات الدافئة التقليدية التي تُستخدم لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين النوم.

مشروبات أخرى: بالإضافة إلى المشروبات المذكورة أعلاه، يُمكن أيضاً تناول مشروبات دافئة أخرى مثل شاي الزنجبيل وشاي المريمية وشاي الورد، والتي تُساعد جميعها على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.