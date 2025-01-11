الدوري الألماني: دورتموند يسقط على أرضه أمام ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 12:56 صباحاً - سقط بوروسيا دورتموند في ملعبه أمام باير ليفركوزن بهدفين مقابل ثلاثة في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

سجل هدفي بوروسيا دورتموند جيمي بينو جيتنز (د 12) وسيرهو غيراسي من ضربة جزاء (د 79) وسجل أهداف ليفركوزن ناثان تيلا (د 1) وباتريك شيك (د 8 و19).

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 35 نقطة معززاً وصافته للدوري الألماني، وبقي رصيد بوروسيا دورتموند 25 نقطة في المركز السادس.