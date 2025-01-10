’’عشبة ربانية نزلت من السماء’’...!! استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن! مفعولها سحري!!

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رياض - احمد صلاح - إحدى أفضل الطرق الفعالة للتخلص من الوزن الزائد وعلاج السمنة المفرطة هي استخدام مشروبات التخسيس الطبيعية، التي تساهم في حرق الدهون المتراكمة في مناطق مثل البطن والفخذين ومن بين هذه المشروبات، يعد مشروب ورق الغار أحد الخيارات المثالية، إذ يتم استخدامه كنوع من التوابل المنزلية ويساعد في تنحيف الجسم.

وصفة ورق الغار للتخسيس

يسهم مشروب ورق الغار مع القرفة في تقليل تراكم الدهون في مناطق متعددة من الجسم، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرعها لذا، يعد هذا المشروب الطبيعي من أفضل الوسائل التي تعمل على تنشيط الجسم طوال اليوم، وتعزز من سرعة حرق الدهون لتحضير هذا المشروب،

ستحتاج إلى المكونات التالية:

أربعة أكواب من الماء الفاتر.

ثلاثة أعواد صغيرة من القرفة.

نصف كوب من أوراق الغار الطازجة.

طريقة التحضير

يساعد مزيج أوراق الغار والقرفة في تسريع عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير، كما يسهم في تقليل مستويات حمض البوليك في الجسم عن طريق التخلص من السموم كما أن شرب هذا المشروب يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم لتحضيره،

اتبع الخطوات التالية:

سخن الماء في وعاء متوسط الحجم واتركه يغلي لمدة خمس دقائق.

غطي الوعاء واتركه يغلي لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك، أطفئ الموقد، وقم بتصفية الماء وصبه في عبوة زجاجية.

طريقة الاستخدام