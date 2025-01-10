إيلون ماسك يعترف بصعوبة تحقيق هدف خفض الإنفاق الأمريكي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 يناير 2025 04:14 مساءً - سي إن بي سي_ اعترف إيلون ماسك، رئيس لجنة كفاءة الحكومة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بأن الهدف الذي أعلنه من قبل لخفض الإنفاق الأمريكي بنحو تريليوني دولار سيكون بعيد المنال.

وتصل قيمة الميزانية الفيدرالية، التي تخطط الإدارة الجديدة إلى خفض الإنفاق منها، إلى 6.8 تريليون دولار.

وقال ماسك، خلال مناقشة أجريت أمس الأربعاء مع الاستراتيجي السياسي والمتخصص السابق في استطلاعات الرأي، مارك بن: “أعتقد أنه إذا حاولنا الوصول إلى تريليوني دولار، فلدينا فرصة جيدة للوصول إلى تريليون دولار”، بحسب وكالة .

ويعتقد أغنى رجل في العالم أن هدف تريليوني دولار هو “أفضل نتيجة ممكنة”.

واختار دونالد ترامب كلاً من ماسك ورجل الأعمال والسياسي الأمريكي فيفيك راماسوامي لقيادة لجنة استشارية تسمى وزارة كفاءة الحكومة، تسعى إلى التخطيط والاقتراح بشأن خفض اللوائح التنظيمية والإنفاق الفيدرالي بهدف رفع الكفاءة الحكومية.

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وربما يرحج صعوبة تحقيق هدف خفض الإنفاق بقيمة تريليوني دولار أن نحو ثلثي الإنفاق الفيدرالي في الوقت الحالي يخصص للبرامج التي تعهد الرئيس المنتخب بعدم قطعها أو لن يستطيع فعل ذلك، ومن بينها برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية للمتقاعدين، والدفاع ومزايا المحاربين القدامى، إلى جاب مدفوعات الفوائد على ديون البلاد التي تصل إلى 36 تريليون دولار.

وبدأ الرئيس، الذي سيتسلم السلطة في 20 ينايرعقد اجتماعات مع الجمهوريين في الكونجرس، بهدف وضع خطة لجدول أعماله فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، بما فيها تخفيضات الضرائب وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك رغم فشل نواب الكونجرس في الاتفاق على الطريق التي سيتم السير عليها حتى الآن.