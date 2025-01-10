فيلم “سنووايت” المصري ينطلق بدور العرض يوم 15 يناير

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينطلق فيلم “سنووايت” في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، بينما يُقام العرض الخاص يوم 13 يناير في إحدى سينمات الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم.

فيلم “سنووايت"



أبطال وصناع فيلم “سنووايت”

فيلم “سنووايت”، من إخراج تغريد أبو الحسن، حصد إعجاب الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث نالت مريم شريف، بطلة الفيلم، جائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن أدائها المميز.



أحداث فيلم “سنووايت”

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي كوميدي حول “إيمان”، شابة مصرية قصيرة القامة تحلم بالحب والزواج، لكنها تصطدم بمعايير الجمال السائدة. تلجأ “إيمان” إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتجد مساحة للتعبير عن ذاتها، بينما تسعى في الوقت نفسه لدعم أختها في إتمام زواجها.



ويشارك في الفيلم نخبة من النجوم المصريين، من بينهم محمد ممدوح، كريم فهمي، محمد جمعة، وخالد سرحان.