طريقة عمل طبق الجاجانجميون الكوري الشهير: دليل مبتدئين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:53 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن تجربة نكهات المطبخ الكوري في منزلك؟ لا تبحث أكثر من طبق الجاجانجميون الشهير! هذا الطبق اللذيذ والغني بالنكهات هو خيار مثالي لعشاء ممتع مع العائلة والأصدقاء. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق جاجانجميون في مطبخك.

المكونات:

ربع كوب زيت نباتي

نصف كوب معجون الفاصوليا السوداء الكوري (تشونجانج)

500 جرام لحم بقري، مقطع إلى مكعبات

نصف معلقة صغيرة ملح

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

1 حبة كوسة صغيرة مقطعة

4 فصوص ثوم مفرومة

1 قطعة زنجبيل مفرومة بحجم

ربع كوب من الماء

مكرونة كورية طازجة، أو مكرونة اسباجيتي

رشة سكر

طريقة التحضير:

تحضير صلصة الفاصوليا السوداء: في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي معجون الفاصوليا السوداء وقلبي حتى يصبح لونه غامقًا ورائحته عطرة.

تقليب اللحم: في مقلاة كبيرة، سخني الزيت ثم أضيفي اللحم وقلبيه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

إضافة الخضار: أضيفي البصل والكوسة والثوم والزنجبيل إلى المقلاة وقلبيهم حتى يذبلوا.

تجميع المكونات: أضيفي صلصة الفاصوليا السوداء إلى الخليط السابق، ثم أضيفي الماء والملح والسكر وقلبي جيدًا.

سلق المكرونة: اسلقي المكرونة وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة.

التقديم: صبي المكرونة المطبوخة فوق صلصة اللحم والخضار وقدمي الطبق ساخنًا.

نصائح إضافية:

اختيار اللحم: يمكنك استخدام أي نوع من اللحم الذي تفضله، مثل لحم الخنزير أو الدجاج.

الخضروات: يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات التي تفضلها، مثل الجزر والفلفل.

التوابل: يمكنك إضافة توابل كورية أخرى مثل الفلفل الحريف أو بذور السمسم لتحسين النكهة.