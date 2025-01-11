نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوشيلين: مقتل امرأتين في قصف أوكراني وإصابة آخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المنضمة لروسيا عبر منصة "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على سفيتلودارسك، أودى بحياة امرأتين وإصابة آخرين.

وأضاف بوشيلين بأن الهجوم الصاروخي الذي شنه نظام كييف على منطقة ديبالتسيفو في سفيتلودارسك تسبب أيضا بإصابة عدد من المدنيين إصابات خطيرة ومتوسطة، مؤكدا أن جميعهم يتلقون العناية الطبية في المراكز المتخصصة.

ووفقا للإدارة الحكومية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية، فإن القوات الأوكرانية أطلقت 18 صاروخا من قاذفات متعددة الأغراض على بلدة سفيتلودارسك، التي حررتها القوات الروسية في مايو 2022، حيث أدت إصابة مباشرة على مبنى سكني إلى مقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت إدارة توثيق جرائم الحرب الأوكرانية، عبر منصة "تلغرام"، أن نظام كييف، أطلق أيضا 5 قذائف من عيار 155 ملم الخاصة بـ "الناتو" على غورلوفكا، حيث صرح عمدة غورلوفكا إيفان بريخودكو أن روضة للأطفال تضررت نتيجة للقصف في وسط المدينة، بينما احترقت سيارة مدنية وتضرر منزل في قرية نيكيتوفكا.

وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك، وهي موطن لشركة "ستيرول" للكيماويات وعدد من شركات مناجم الفحم، وبلغ تعداد سكانها قبل اندلاع حرب دونباس 250 ألف نسمة.

يذكر أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تستخدم مدفعية من عيار 155 ملم، وقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع "هاورتز" من عيار 155 ملم من طراز "M777"، التي تستخدمها كييف بكثافة لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، كما زودت القوات الأوكرانية بمدفعية ذاتية الدفع من طراز "2000 PzH" الألمانية، ومدفعية "كراب AHS" البولندية، ومدفعية "سيزار CAY" الفرنسية التي تستخدم حصرا عيار 155 ملم.