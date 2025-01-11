نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة 60 شخصًا بسوء التغذية في أم بدة بولاية الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت غرفة طوارئ أم بدة غربي أم درمان ثاني أكبر مدينة في السودان وتشكل الجزء الكبير من ولاية الخرطوم، يوم الخميس، عن وفاة 60 شخصا بسوء التغذية معظمهم من الأطفال.

وقال أحد أعضاء غرفة طوارئ أم بدة فضل حجب اسمه لدواع أمنية لـ "سودان تربيون"، إن المكتب الطبي سجل وفاة 60 شخصا بسبب سوء التغذية بينهم 45 طفلا و12 من كبار السن و3 نساء حوامل في قطاعات دار السلام، والأمير، والبقعة بمحلية أم بدة منذ سبتمبر وحتى ديسمبر 2024.

وأضاف عضو غرفة الطوارئ أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 1873 إصابة أغلبها وسط الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

وأقر بوجود تحديات تواجه الغرفة تتمثل في عدم توفير الوجبات الغذائية الجاهزة أو محلية الصنع لأطفال سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية وعدم وجود فحوصات المتابعة الدورية للنساء الحوامل بالإضافة لانعدام "فيتامين A".

وطالب بتوفير ممرات آمنة لنقل الأدوية والأمصال في مختلف أنحاء المحلية وتجهيز غرف عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية وحضانات الأطفال وإنشاء نظام صحي متكامل يساعد في الاستجابة السريعة للطوارئ.

وذكر موقع "سودان تربيون" أن السلطات في الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش تفرض قيودا مشددة على إيصال بعض السلع إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم.

وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع" سيطرت على محلية أم بدة شمال غرب ولاية الخرطوم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، لكن الجيش أخيرا تقاسم مع هذه القوات السيطرة على المنطقة.