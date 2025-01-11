العالم اليوم - الدنمارك تعتزم تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يناير 2025 01:27 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام محلية في الدنمارك أن الحكومة اقترحت شراء سفينتين جديدتين لإجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وزيادة دوريات الزلاجات التي تجرها الكلاب من أجل تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجزيرة نصب عينيه.

وذكرت هيئة البث العامة في الدنمارك (دي.آر) وقناة (تي.في2) الجمعة أن الحكومة الدنماركية اقترحت أيضا تطوير مطار كانجرلوسواك، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في غرب غرينلاند، لاستيعاب طائرات مقاتلة من طراز إف-35.

وخصصت الدنمارك بالفعل 400 مليون دولار لنشر طائرات مسيرة بعيد ةالمدى في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.

وعبّر ترامب هذا الأسبوع عن أمله مجددا في السيطرة على غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة في القطب الشمالي تابعة للدنمارك لكن الرئيس المنتخب يعتبرها مهمة للأمن الأميركي.

وفي الشهر الماضي، أدلى ترامب بتصريحات حول السيطرة على غرينلاند، وذلك أثناء إعلانه عن مرشحه لمنصب سفير الولايات المتحدة في الدنمارك.

ووقتها قال ترامب في بيانه: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة".

ورغم أن الدنمارك مسؤولة عن أمن غرينلاند والدفاع عنها، فإن لديها قدرات عسكرية محدودة في الجزيرة.

وتشمل هذه القدرات في الوقت الراهن أربع سفن قديمة لأغراض التفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنجر و12 زلاجة تجرها كلاب.