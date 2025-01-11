نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق في مخيم اللاجئين السوريين شمالي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شب حريق في إحدى خيم اللاجئين السوريين بمنطقة ضهور المنية شمال لبنان، نتيجة انفجار قارورة غاز داخل الخيمة، فيما لم تسجل حتى الساعة أي إصابات.

وشوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد في السماء، كما أظهر مقطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد جراء الحريق في المنطقة.

وسمع دوي الانفجار في أرجاء المنطقة، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، كما هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الخيم المجاورة.

ولم تسجل حتى الساعة أي إصابات بشرية، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.