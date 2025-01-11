نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستون فيلا يقلب تأخره إلى فوز ثمين على ويست هام في كاس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره ويست هام يونايتد، بثنائية مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانطلقت صافرة مباراة أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة أستون فيلا ضد ويست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي

واستهل لاعبو فريق ويست هام يونايتد، أحداث الشوط الأول من المباراة، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب لوكاس باكيتا نجم فريق ويست هام يونايتد، الهدف الأول في شباك أستون فيلا، بأسيست من سامرفيل.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب أمادو أونانا نجم فريق أستون فيلا، في الدقيقة 71 بعد تسديدة رائعة.

ثم تمكن مورجان روجرز مهاجم فريق أستون فيلا، من تسجيل الهدف الثاني في شباك ويست هام، عند الدقيقة 76 من الشوط الثاني، بتمريرة من زميله أولي واتكينز.

وسدد في الدقيقة 79، جاكوب رمزي لاعب فريق أستون فيلا، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.