أحمد سليمان يوجه رسالة للمشجع الزملكاوي صاحب لافتة دعم مصطفى شلبي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الجمعه محمد علي المشجع الزملكاوي صاحب لافتة دعم مصطفى شلبي لاعب الأبيض في مباراة الفريق الأخيره أمام المصري البورسعيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

رسالة أحمد سليمان لمشجع الزمالك

وحرص اللواء أحمد سليمان على الترحيب بالمشجع الزملكاوي الذي حضر من محافظة الإسكندرية لمقر نادي الزمالك من أجل لقاء مصطفى شلبي.

ووجه اللواء أحمد سليمان الشكر للمشجع الزملكاوي محمد علي ولكل جمهور الزمالك مؤكدا على أهمية دورهم في دعم الفريق ومساندة النادي.

وكان مصطفى شلبي قد استقبل محمد علي المشجع الزملكاوي صاحب اللافتة المثيرة للجدل في مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحمل المشجع الزملكاوي لافته معبرًا عن حبه لمصطفى شلبي وأمنيته في الحصول على قميص اللاعب وهو ما تحقق اليوم داخل مقر النادي الأبيض.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس استعداداته لمواجهة الحسم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام بلاك بولز بطل موزمبيق.

