نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة موناكو ونانت في المباراة التي شهدت مشاركة محمد مصطفى نجم نانت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة بينما يحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب لاعبي نانت حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق ماتيس أبلين الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الجانب الأيسر لمرمى موناكو.

سيطر لاعبو موناكو على أحداث باقي الشوط الأول من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم نانت بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح نانت في تسجيل الهدف الثاني مبكرا تحديدا في الدقيقة 47 عن طريق سوبرا توماس الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله كيلفين أميان داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة رائعة في مرمى موناكو ويعلن تقدم نانت بهدفين نظيفين.

جاء الرد سريعا من جانب موناكو تحديدا في الدقيقة 52 عن طريق إمبولو ولكن حكم اللقاء أوقف المباراة مم أجل مراجعة الهدف عن طريق الفار لوجود شبهة تسلل ولكنه احتسب الهدف في النهاية.

شن لاعبو موناكو هجماتهم من أجل تسجيل هدف التعادل حتى تمكنوا من تسجيله في الدقيقة 59 عندما سدد لامين كامارا الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية ليجد رأس زميله محمد ساليسوالذي وضعها برأسه في الشباك ويعلن عن هدف التعادل والثاني لموناكو.

بذل كلا الجانبين محاولاتهم في آخر نصف ساعة من اللقاء من أجل حطف الفوز ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

