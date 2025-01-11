نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شلبي يستقبل المشجع الزملكاوي صاحب اللافتة المثيرة للجدل ويهديه قميص الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد علي الجعفري المشجع الزملكاوي الشاب صاحب اللافتة المثيرة للجدل في مباراة الأبيض والمصري البورسعيدي الأخيرة بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

مصطفى شلبي يُهدي قميصه لمشجع الزمالك

وكان الصحفي علي خلاف الناقد الرياضي بموقع دوت الخليج قد نشر مقطع فيديو لشاب زملكاوي حمل لافته باسم مصطفى شلبي لاعب الزمالك يعرب من خلالها عن حبه للاعب ورغبته في الحصول على قميصه.

وفي استجابة فوريه حرص مصطفى شلبي لاعب الزمالك على استقبال المشجع محمد علي ووالده وشقيقه محمود علي داخل مقر نادي الزمالك اليوم الجمعه.

وأهدى مصطفى شلبي المشجع الزملكاوي قميصه الأصلي معبرًا عن إعجابه بتلك اللافته حيث وجه له الشكر على دعمه له ووعده بتقديم كل الجهد لخدمة الفريق.

من الجدير بالذكر أن المشجع الزملكاوي محمد علي كان قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفعه لافته في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بكأس الكونفدرالية جاء فيها: "بحبك جدا يا كابتن مصطفى شلبي ونفسي في التيشرت بتاع حضرتك".

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لمواجهة بلاك بولز ضمن فعاليات مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بلاك بولز بطل موزمبيق مساء الأحد المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

