نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتفاضة لحكام القاهرة والسبب أزمة المشاركات.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التواجد والمشاركة هي عنوان مسيرة كل حكم في المنظومة، فالراية والصافرة هي حب وشغف من أجل إثبات الذات وكتابة تاريخ مشرف.

ويظل الغياب عن المشاركة أو تفاوت المباريات هي أزمة كبيرة للحكام والتي تسببت في انتفاضة لحكام منطقة القاهرة والتي دفعتهم لتقديم مذكرة من أجل البحث عن حقوقهم.

بداية الأزمة

منطقة القاهرة هي واحدة من المناطق التي تمتلئ بالمواهب، لكن المعاناة من غياب المشاركة لمجموعة وتكرار تعيين أخرى في المباريات دون معايير واضحة.

مشاركة متقطعة

ويعانى الحكام أيضا من المشاركة المتقطعة فهو يخوض مباراة على سبيل المثال ويغيب لمدة طويلة تصل للشهر دون سبب مبرر.

وتظل أزمة المشاركات هي واحدة من أزمات منظومة التحكيم والتي دفعت البعض للاعتزال مبكرا بعد اليأس من الحصول على فرصة.