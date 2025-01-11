نجوى ابراهيم تواصل تصدر الترند بعد تصريح التفكير في الاعتزال

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الإعلامية نجوى ابراهيم تصدر ترند محركات البحث جوجل وذلك بعد تصريحاتها عن نيتها في التفكير في الاعتزال وذلك من خلال لقائها الاذاعي في برنامجها عبر محطة "نجوم إف إم "

قالت نجوى ابراهيم:'ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال"

أضافت: أنتم إزاي مستحملين كل الكلام والنصايح اللي طالع من جوة قلبي طول العمر! أنا بشوف ناس كبار عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج ويقولي أنا اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا"

في سياق آخر عبّرت النجمة نجوى إبراهيم، خلال برنامجها الإذاعي "بيت العز"، عن انتقادها لفساتين الفتيات والفنانات في الحفلات، معتبرة أنها تتسم بجرأة مفرطة.

قالت نجوى ابراهيم: "تبص تلاقي في حاجات مجنونة جدا، ليه دلوقتي الستات لما تروح مناسبات، أو حتى أفراح، بلاش مش هتكلم عن التكريمات والمهرجانات، إيه الفتحة الفظيعة اللي بالعرض، وإيه الفتحة الفظيعة اللي بالطول؟ فكري كدة يا حبيبتي، وشوفي يعني ايه الفتحة اللي بالعرض عند الصدر، والفتحة اللي بالطول اللي عند الرجل، ترضي برضه كدة؟".