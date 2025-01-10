"يا بخت اللي صاحبه راجل".. رسالة قوية من محمد رمضان لـ نجيب ساويرس بعد دفاعه عنه في فيديو السقوط

القاهرة - محمد ابراهيم - "يا بخت اللي صاحبه راجل"..محمد رمضان يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد دفاعه عنه في واقعة الفيديو المزيف

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة شكر وتقدير لرجل الأعمال نجيب ساويرس بعد دعمه له، إثر انتشار مقطع فيديو يزعم سقوط رمضان على المسرح خلال إحدى الحفلات.

الفنان محمد رمضان



الفيديو أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ساويرس سرعان ما دافع عن رمضان، نافيًا صحة الادعاءات ومؤكدًا أن من بالفيديو ليس محمد رمضان، حيث كتب ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس": "اللي شاف إنه انت.. كان نفسه تكون انت فمش محتاج كشف نظر.. محتاج دكتور نفساني يعالجه… نماذج مريضة".



بدوره، أعاد محمد رمضان نشر دفاع ساويرس عنه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "يا بخت اللي صاحبه راجل".

منشور محمد رمضان

جاءت هذه الرسالة لتؤكد العلاقة الوطيدة بينهما، وسط إشادة واسعة من جمهور رمضان بموقف ساويرس ودعمه الصريح له في مواجهة الشائعات.

و أنتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" يظهر شخصًا يسقط على المسرح أثناء حفل غنائي، وزُعم أنه للفنان محمد رمضان، حيث أضيف إلى الفيديو صوت أغنيته "أنا البلد" لإيهام الجمهور بأن الشخص الذي يسقط هو رمضان.

لكن تبين لاحقًا أن الفيديو مُضلل ولا علاقة له بمحمد رمضان، وفي الحقيقة، يعود الفيديو إلى مغني موسيقى الريجي البنمي "ناندو بوم"، الذي تعرّض للسقوط خلال افتتاح عرضه في مركز بنما للمؤتمرات يوم 14 ديسمبر 2024.

هذه الواقعة أثارت ردود فعل واسعة، حيث دافع العديد من محبي محمد رمضان عنه، مؤكدين أنها محاولة جديدة للنيل منه، خاصة بعد النجاحات الأخيرة التي حققها في الساحة الفنية.