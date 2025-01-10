القاهرة الإخبارية: نداءات استغاثة بعد عملية إسرائيلية في بيت حانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 11:27 مساءً - أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، أن شمال قطاع غزة يشهد عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ قرابة 80 يومًا، وتركزت حاليًا في منطقة بيت حانون.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارات لمن تبقى من سكان بيت حانون بالنزوح نحو مدينة غزة، وسط تصاعد القصف والغارات الجوية التي استهدفت مناطق واسعة بما يُعرف بـ"الأحزمة النارية".

وأوضح «أبو كويك» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نداءات استغاثة وردت من بيت حانون تفيد بوجود عدد من الشهداء الذين لم تُنتشل جثامينهم من مواقع الاستهداف، وتركوا في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة، كما حدث في بيت لاهيا.

وذكر، أن جيش الاحتلال زعم إطلاق صاروخين من بيت حانون باتجاه العمق الإسرائيلي، مما أدى إلى تكثيف العمليات العسكرية في المنطقة، لافتًا، إلى أن الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان واعتقل مديره، الدكتور حسام أبو صفية، في تصعيد جديد يفاقم الوضع الإنساني المتردي في القطاع.