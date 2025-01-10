الرئيس السيسي: فقدنا 7 مليارات دولار "دخل مباشر" من قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 08:29 مساءً -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار "دخل مباشر وأموال سائلة" من قناة السويس خلال الـ 11 شهرا الماضية، متابعا: "بالرغم من كده وبفضل الله.. شهادة من صندوق النقد الدولي يقول إن مسار الإصلاح الاقتصادي فى مصر ماشي كويس.. فقدنا 7 مليارات دولار كان ممن نضخهم فى حاجات كتير فى البلد.. دول 350 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية: "ده لما بنقول آثار الحرب.. دي آثار الحرب.. حد عارف قد ايه نستهلك قمح فى السنة.. 20 مليون طن.. ننتج نصهم ونستورد نصهم.. لما نكون من 50 سنة الرقعة الزراعية فى مصر حوالي 6- 7 ملايين فدان.. وكان عددنا 30 مليون.. لو عدنا 10 ملايين فدان الآن والعدد 100 مليون شخص.. يبقي العدد قليل وبالتالي تكلفة الاستيراد أكبر.. طب ليه أيام محمد علي كان البلد وبعد كده عندها ظروف اقتصادية أفضل من الآن.. كان فيه رقعة زراعية كبيرة وعدد السكان قليل.. مكنشي فيه استيراد زراعي".