دوري أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر يتجاوز مازيمبي بهدف

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 11:50 مساءً - فاز مولودية الجزائر على ضيفه مازيمبي من جمهورية الكونغو بهدف دون مقابل سجله أكرم بوراس (د 36) من ضربة جزاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ويلتقي الهلال السوداني ويانغ أفريكانز من تنزانيا يوم الأحد القادم لحساب الجولة ذاتها من نفس المجموعة.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، وبقي رصيد مازيمبي نقتين فق في المركز الرابع والأخير.