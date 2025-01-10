أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 203

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 203أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 203، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان مساء الجمعة: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد سائد صبري نبهان، مصور قناة الغد الفضائية".

وأشار إلى أن "الصحفي نبهان اُستشهد برصاص قناص "إسرائيلي" أثناء التغطية الصحفية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع".

وأدان الإعلامي الحكومي، "استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين"، داعياً "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المكتب الإعلامي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".