اليوم.. سمسم شهاب يحي حفلًا غنائيًا لأول مرة في قطر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي الفنان سمسم شهاب الليله أولى حفلاته الغنائيه بالدوحه ولأول مره يتواجد في دولة قطر للغناء، ونشر سمسم فيديو عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” كاتبا لأول مرة في قطر النجم سمسم شهاب أقوى حفلة في قطر يوم الجمعة الموافق 1/10.

سمسم شهاب

وقد سافر شهاب فجر اليوم للدوحه مباشرة من مسقط بسلطنة عمان بعد أن أحيى ثلاث حفلات غنائيه عبر عن سعادته بنجاحها عبر صفحته الخاصه على الفايس بوك قائلا:" (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا)

كم كريم ياربي،كم انت عظيم يا مالك الملك،الحمدلله على نعمته،نجاح منقطع النظير فى سلطنة عمان".



آخر أعمال سمسم شهاب

ويذكر أن سمسم قد طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائيه عبر تطبيق اليوتيوب،وهي بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، المستشارة الإعلامية "هاجر حسام الدين"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء"، إشراف عام وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"، و"كتر الفلوس "أول إخراج ل "سمسم شهاب".



وكان شهاب قد أدلى بتصاريح تفيد بأن من أسباب النجاح السريع لهذه الأغنيه هو تعبيرها عن الصراعات بين المقربين من أجل الأموال وعن فئه تعيش بيننا أفسدت الأموال أخلاقهم،وعن عدم الوفاء في بعض العلاقات وعدم المؤازره وقت الشدائد..وهو ما يخلص بنا أن يكون إعتماد الإنسان دائما على الله وحده وعدم إنتظار المساعده من البشر.



ويؤكد الفنان سمسم شهاب أنه إعتاد تقديم موضوعات أغانيه بما يشعر به بما يلمسه قلبه من مشاكل الناس،وهذا مايسهل وصول الكلمه وتصديقها للمستمع مثلما وصلت كلمات "كتر الفلوس" بسرعه ولمست القلوب.