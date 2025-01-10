نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدقي صخر للفجر الفني: “كلام عائلي بودكاست حقيقي.. وضيوفي يلهمونني دائمًا” (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان صدقي صخر عن بودكاسته “كلام عائلي”، مؤكدًا أن ما يميزه هو البساطة والصدق، وجاء ذلك خلال حفل جائزة ساويرس الثقافية التي أقيمت مساء أمس بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

تصريحات صدقي صخر

وقال: “نحاول أن نكون حقيقيين بعيدًا عن التكلف، وأحرص دائمًا على الإعداد الجيد للحلقات والاستماع للضيوف بعناية”، وعن أكثر الحلقات تأثيرًا في نفسه، أشار إلى إعجابه بحلقات تايسون وأشرف عبد الباقي، موضحًا أن حلقة فيفي عبده ستصدر قريبًا.

صدقي صخر



آخر أعمال صدقي صخر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال صدقي صخر مسلسل "رقم سري"، الذي جسد فيه شخصية "لطفي عبود"، حيث حصد العمل إشادة واسعة وحقق نجاحًا لافتًا.

أبطال مسلسل "رقم سري"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.



أحداث مسلسل "رقم سري"

تدور أحداث “رقم سري” حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها. تتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.