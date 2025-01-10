الدوري الهولندي (18): إيجلز في ضيافة فورتانا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:58 صباحاً - يفتتح فريقا فورتانا سيتارد وإيجلز مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق فورتانا قبل هذه المباراة في المركز الثامن بـ 25 نقطة، فيما يتواجد فريق إيجلز في المركز السابع بـ 25 نقطة أيضاً.

ويتصدر آيندهوفن ترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 45 نقطة، يليه أجاكس أمستردام بـ 39 نقطة، أوتريخت بـ 36 نقطة، فينورد روتردام بـ 35 نقطة، والكمار بـ 32 نقطة.