زيلينسكي يريد ضمانات أمريكية وإنهاء الصراع في عام 2025

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ترغب في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإنهاء الصراع مع روسيا في عام 2025.

جاء ذلك وفقا لتصريحات زيلينسكي لقناة Rainews24 الإيطالية، حيث تابع: "هدفنا هو الحصول على ضمانات أمنية جدية لأوكرانيا وأوروبا"، مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تمارس الضغط على روسيا وتمنح أوكرانيا وأوروبا ضمانات أمنية".

وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ قد قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا شروط إنهاء الصراع، وتترك الأمر لزيلينسكي لاتخاذ القرار بشأن محادثات السلام. وكما ذكر كيث كيلوغ المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس المنتخب دونالد ترامب فإن الرئيس سيكون قادرا على التوصل إلى حل للصراع الأوكراني في المستقبل القريب كجزء من المفاوضات المقبلة مع الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق أن موسكو على استعداد لوقف إطلاق النار على الفور وإعلان المفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا، وأضاف أن كييف يجب أن تعلن تخليها عن نواياها الانضمام إلى حلف "الناتو" وتنزع سلاحها وتجتث النازية، وتقبل بوضع الحياد وعدم الانحياز وعدم امتلاك الأسلحة النووية، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وبعد الهجوم الإرهابي على مقاطعة كورسك قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع الذين "يضربون المدنيين والبنى التحتية المدنية على نحو عشوائي، ويحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية