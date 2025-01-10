كشف ملابسات فيديو متداول لطفل يقود سيارة فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى مالكة السيارة، مقيمة بدائرة القسم، وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها طالب 13 سنة.

تم ضبط السيارة ومالكتها ونجلها، وبمواجهة مالكة السيارة إعترفت بقيام نجلها بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدون علمها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكتها ونجلها.