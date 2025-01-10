نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 50 مخالفة خلال حملات لجهاز السرفيس لعدم الإلتزام بخطوط السير بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بإستمرار المتابعة لمواقع المواقف العشوائية بعد فضها لمنع تكرار إنتظار سيارات السرفيس ومعاقبة المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة كثف الجهاز بقيادة اللواء حازم لاشين مجهوداته لمتابعة إلتزام السائقين بأماكن الإنتظار داخل المواقف الحضارية وعدم تكرار تجمعات سيارات السرفيس العشوائية لتلافى التكدسات.

وأفاد تقرير لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بأنه تم توجيه ٦ حملات شملت شوارع وميادين ( المريوطية، الرماية، ميدان لبنان، أرض اللواء، المنصورية، جامعة الدول، شارع السودان)، والتى تمكنت من ضبط ٥٠ مخالفة تقطيع خطوط السير وإنتظار عشوائى وعدم إلتزام بخطوط السير.