الرياضة

أحمد بلال: أرشح البانوبي وربيعة للأهلي في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، نجم النادي السابق، إن إدارة القلعة الحمراء، لن تفرض أي لاعب على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد بلال: أرشح البانوبي وربيعة للأهلي في يناير

وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" من الصعب أن تفرض إدارة الأهلي، صفقات على كولر، ولكن قد يتم التواصل لاتفاق مع الإدارة حول بعض اللاعبين".
وتابع:" عبدالرحمن البانوبي، ليس أفضل من لاعبي الأهلي الحاليين، ولكنه لاعب جيد، وأري أن لاعب الاتحاد السكندري الأجنبي أفضل منه".
وأكمل:" محمد ربيعة، لاعب سموحة، أفضل من محمد إسماعيل، ومصطفى العش ثنائي زد، لأنه يقدم كرة جميلة ويجيد التحضير وبناء الهجمة وهو ما يحتاجة الأهلي".
وأردف:" أتوقع تحقيق الأهلي، نتيجة إيجابية مع استاد أبيدجان، وأتمنى أن يحقق الفوز، ومن الجيد أن المباراة مع استاد أبيدجان وليس أورلاندو بايرتس، لأن مواجهة الفريق الجنوب إفريقي صعبة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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