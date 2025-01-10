آرني سلوت: 99% من شائعات الميركاتو غير صحيحة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:53 مساءً - أكد الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن أغلب الشائعات المرتبطة بالريدز في سوق الانتقالات، غير صحيحة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال سلوت: “لقد أصبحنا في يناير/كانون الثاني، وأعتقد أنني قلت ذلك بعد مباراة وست هام، لا تخيبوا أملي”.

وأضاف: “من فضلكم اذكروا كل هذه الأندية واللاعبين الذين نهتم بهم أو الذين لا يلعبون معنا كثيراً، ويذهبون إلى مكان آخر، هذا ما يحدث الآن”.

وأتم بهذا الشأن: “99 مرة من أصل 100 في سوق الانتقالات كان من الواضح أن كل هذه القصص تقريباً لم تكن حقيقية، إذاً ماذا يمكنني التعليق على ذلك؟ هذه شائعات، استمروا في ذلك، لكن لا تعليق من جانبي”.

ويستعد ليفربول لبداية مشواره في الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بمباراة ضد أكرينجتون، في دور الـ64.