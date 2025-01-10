طريقة سهلة لتجفيف بذور اليقطين في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 01:57 صباحاً - فوائد بذور اليقطين المجففة

تعتبر بذور اليقطين المجففة من الوجبات الخفيفة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية. فهي تحتوي على البروتينات، والدهون الصحية، والألياف، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك. استهلاكها بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، تعزيز المناعة، وتحسين الهضم.

الأدوات والمواد المطلوبة

قبل البدء بعملية التجفيف، تأكد من توفر الأدوات والمواد التالية:

مصفاة

صينية خبز

منشفة للتجفيف

ملعقة

فرن

ملح (اختياري)

زيت زيتون (اختياري)

الخطوة الأولى: استخراج البذور

ابدأ بفتح اليقطين وإزالة البذور باستخدام ملعقة. حاول إزالة أكبر قدر ممكن من الألياف المتصلة بالبذور للحصول على نتيجة أفضل في التجفيف.

الخطوة الثانية: تنظيف البذور

بعد استخراج البذور، ضعها في مصفاة واغسلها جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة الألياف المتبقية. يمكنك استخدام يديك أو ملعقة لفصل البذور عن الألياف العالقة.

الخطوة الثالثة: تجفيف البذور

بعد التنظيف، انشر البذور على منشفة نظيفة وجففها جيدًا. اتركها لتجف في الهواء لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل إذا كنت تفضل الحصول على نتائج أفضل.

الخطوة الرابعة: تحميص البذور

سخن الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية. انقل البذور إلى صينية الخبز وقم بتوزيعها بالتساوي. يمكنك رش القليل من زيت الزيتون والملح فوق البذور لتحسين النكهة. ضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة، مع تحريك البذور كل 10 دقائق لضمان التحميص بشكل متساوي.

الخطوة الخامسة: التخزين

بمجرد تبريد البذور، قم بتخزينها في وعاء محكم الغلق للحفاظ على نضارتها. يمكنك الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة لعدة أسابيع.

استمتع ببذور اليقطين المحمصة كوجبة خفيفة، أو أضفها إلى السلطات والشوربات لإضافة قوام ونكهة لذيذة. تعتبر هذه الطريقة السهلة في متناول الجميع ومفيدة للاستفادة من فوائد البذور الصحية.