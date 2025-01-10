نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو تسجل إنجازات قياسية في تطوير النقل البري خلال 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعتبر عام 2024 مرحلة مهمة في تطوير النقل البري في موسكو، حيث شهد توسيع شبكة الطرق الرئيسية وإطلاق مسارات جديدة وتطبيق وسائل نقل صديقة للبيئة في مناطق موسكو.

ونتيجة لذلك، تم إنجاز أكثر من مليار رحلة على النقل البري خلال العام الماضي. تعمل في موسكو 850 خطًا، تسير عليها 2،250 حافلة كهربائية وأكثر من 6،000 حافلة حديثة، حسب ما قاله مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة.

وأضاف ليكسوتوف: "لقد كان عام 2024 عاما قياسيا لتطوير النقل الصديق للبيئة. نستمر في تحسين شبكة المسارات وزيادة إمكانية الوصول إلى النقل وضمان راحة الركاب بناءً على توجيهات عمدة موسكو سيرغي سوبيانين".

ومن الإنجازات الرئيسية لعام 2024:

تعديل المسارات: تم تغيير 140 مسارًا للحافلات والحافلات الكهربائية لزيادة تردد حركة النقل في الاتجاهات الأكثر طلبًا، مما حسّن الوصول إلى 30 مجمعًا سكنيًا.

مسارات جديدة: تم إدخال 15 مسارًا جديدًا، بما في ذلك الطرق الرئيسية والليلية، مثل المسارات في طريق كالوغا ومنطقة ياسنينفو.

توسعة شبكة الطرق الرئيسية: تم إنشاء 13 مسارًا رئيسيًا جديدًا يربط بين مناطق العاصمة، وأصبح المسار m44 الأكثر شعبية، حيث يتم إجراء أكثر من 110 آلاف رحلة يوميًا.

تطوير النقل الصديق للبيئة: تم تقديم 71 خطًا لحافلات كهربائية، وهو ضعف العدد مقارنة بعام 2023. أُطلقت الحافلات الكهربائية لأول مرة في 15 منطقة في موسكو وبودولسك. وانضم إلى أسطول النقل أكثر من 800 حافلة كهربائية جديدة، منها 600 بتصميم جديد.

تحسين البنية التحتية: تم تركيب 110 محطات توقف جديدة وأكثر من 90 محطة شحن فائقة السرعة. وتم تنظيم 33 مسارًا مخصصًا بطول يزيد عن 30 كم، مما سرّع حركة النقل في 200 مسار.

زيادة رفاهية وراحة الركاب: الحافلات الحديثة والحافلات الكهربائية مجهزة بشواحن USB وشاشات إعلامية ومداخل منخفضة الأرضية، مما يعزز راحة الرحلات لجميع فئات الركاب.



يظل النقل البري عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للمدينة. في عام 2024، نجحت موسكو في جعل النقل أكثر ملاءمة لملايين الركاب، وتخطط لمواصلة تطوير الشبكة وإدخال حلول جديدة في عام 2025.