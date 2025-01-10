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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من إنجاز صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع مدافع لانس

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الأيام الماضية، برغبة بطل إنجلترا في ضم عبد القادر خوشانوف مدافع لانس الفرنسي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المدافع الأوزبكي أتم اتفاقه مع المان سيتي على تفاصيل التعاقد.

وأشار إلى دخول السيتي في آخر مراحل المفاوضات مع لانس، لإنجاز هذه الصفقة، في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أعطى الضوء الأخضر للإدارة، من أجل التحرك نحو صاحب 20 عاما في يناير الجاري.

ويلعب خوشانوف ضمن صفوف منتخب أوزبكستان الأول، وشارك معه في 18 مباراة آخر عامين، رغم صغر سنه.

يذكر أن مانشستر سيتي ينوي تعزيز صفوفه بعناصر جديدة هذا الشتاء، لتصحيح مسار الفريق بعد سلسلة من التعثرات هذا الموسم.