تفاصيل استعدادات مدينة شرم الشيخ لإستضافة المهرجان العربي للهجن والتراث بمشاركة 6 دول عربية و17 محافظة مصرية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 04:32 مساءً -

تستعد مدينة شرم الشيخ لإستضافة اهم المهرجان العربي للهجن الذي يشهد اكبر سباقات الهجن التراثية على مستوى الجمهورية وأكثرها حضورا ومشاركة من كافة المحافظات وعدد من الدول العربية ، المقرر انطلاقها يومي 15-16 من يناير الجاري على مسارات مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن بجنوب سيناء بمشاركة 6 دول عربية.

وقال اللواء خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ، انه تفقد ، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة المهرجان العربي للهجن والتراث الذي يكون مهرجان مميزا وشاملا لكافة مفردات التراث حيث سيشمل سباقا للهجن وقرية للتراث بمشاركة عارضين من مصر والإمارات .

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تفقد خلال جولته الميدانية ، كافة مرافق مضمار الهجن والمقصورة الرئيسية بشرم الشيخ ، موضحا أنه شدد علي الدقة في التجهيز والاستعداد الأمثل للمهرجان ، لافتا لبعض الملاحظات التي يجب مراعاتها خلال التجهيز للمهرجان.

و تفقد محافظ جنوب سيناء قرية التراث البدوي والتجهيزات الخاصة بالمعروضات اليدويه السيناويه، مؤكدا علي ضرورة زيادة عدد العارضين وتنوع المعروضات السيناوية تمهيدا لاشتراكهم في المعارض العربية.

وخلال جولته الميدانية وجه اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الشركة المنفذة بإنهاء كافة التشطيبات المتبقية علي أكمل وجه استعدادا لاعادة افتتاح منطقة الهجن والتراث كوجهه سياحية فريدة ومتنوعة ، كما وجه الشكر لجميع العارضين المشاركين في المهرجان .

وحسب محافظ جنوب سيناء ، أنه تم إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020 بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه وتم تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه وتم الانتهاء أيضا من إنشاء ( قرية التراث البدوي – أماكن إيواء الهجن – مسجد الهجن – الوحدة البيطرية بالهجن ) عام 2024 .

وتحظى سباقات الهجن في شرم الشيخ بالأهمية كبيرة ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي. التي تشهد إقبالا كبيرا من عشاق هذه الرياضة ، لجانب السياح من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على حضور الفعاليات ومشاهدة العروض المميزة ، كما وضح المحافظ.

وأكد محافظ شمال سيناء حرصه على استمرار رياضة الهجن في مدينة السلام، لما لها من مردود إيجابي على تنشيط السياحة، خاصة لعشاق هذه الرياضة على مستوى العالم. وأضاف أن هذه الفعاليات لا تقتصر فقط على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظة، خصوصًا المهتمين بهذه الرياضة.

وشدد " مبارك "على أهمية الظهور بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.

وقال المستشار عبد حمدان ، رئيس الإتحاد المصري للهجن ، أنه من المقرر انطلاق المهرجان العربي للهجن والتراث الذي ينظم برعاية محافظ جنوب سيناء وعدد من الوزارات المعنية برعاية الاتحاد الاماراتي للهجن وسط حضور واسع لجمهور الهجن .

وأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن ان السباقات ستقام على مسارات مضمار الهجن في شرم الشيخ يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 دول عربية السعودية ،الامارات الاردن، البحرين، قطر، الكويت إلى جانب مشاركة 17 محافظه مصرية.

ولفت المستشار عيد حمدان إلى أن المهرجان يقام في إطار “عيد الهجن”، الذي يحتفل خلاله بذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ على بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم افتتاح المضمار رسميًا في إحدى الفعاليات الكبرى التي شهدت حضور الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وقال الشيخ سلامه الترباني، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن أن ذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ ، تعد مناسبة سنوية لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية، حيث كان افتتاح الرئيس للمضمار إشارة انطلاق هذه الرياضة بشكل عالمي على أرض مصر.