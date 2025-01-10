الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية ويحث الطلبة على التفانى وتحصيل العلم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يناير 2025 10:35 صباحاً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، اعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقي الرئيس كلمة للطلبة، حثهم فيها على التفانى فى التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعى بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.