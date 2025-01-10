انت الأن تتابع خبر الصين ترصد سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت السلطات الصحية الصينية أمس الخميس إنها اكتشفت سلالة جدري القردة المتحورة الجديدة من سلالة Ib مع انتشار العدوى الفيروسية إلى المزيد من الدول بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية للصحة العامة العام الماضي.

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه اكتشف تفشيًا عنقوديًا لفئة Ib الفرعية التي بدأت بعدوى أجنبي لديه تاريخ من السفر والإقامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم العثور على أربع حالات أخرى بين الأشخاص المصابين بعد اتصال وثيق مع الأجنبي، أعراض المرضى خفيفة وتشمل الطفح الجلدي والبثور.

ينتشر جدري القردة من خلال الاتصال الوثيق ويسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات مليئة بالقيح على الجسم، على الرغم من أنها خفيفة عادة، إلا أنها يمكن أن تكون قاتلة في حالات نادرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ عالمية للصحة العامة للمرة الثانية خلال عامين، وذلك في أعقاب تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشر إلى البلدان المجاورة.

بدأ تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية بانتشار سلالة مستوطنة، تُعرف باسم الفرع I. ولكن يبدو أن متغير الفرع Ib ينتشر بسهولة أكبر من خلال الاتصال الوثيق الروتيني، بما في ذلك الاتصال الجنسي.

وقد انتشر البديل من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، مما أدى إلى إعلان الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصين في أغسطس من العام الماضي إنها ستراقب الأشخاص والبضائع التي تدخل البلاد بحثًا عن جدري القردة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في البلاد إنه سيتم التعامل مع جدري القردة باعتباره مرضًا معديًا من الفئة ب، مما يمكّن المسؤولين من اتخاذ إجراءات طارئة مثل تقييد التجمعات وتعليق العمل والمدارس وإغلاق المناطق عند تفشي المرض.