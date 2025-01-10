الجواد "تصلال الرعيلة" يحقق كأس إسطبلات الخالدية الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الجواد "تصلال الرعيلة" كأس إسطبلات الخالدية الدولي المصنف ضمن سباقات الفئة الثانية دوليًا، ضمن الأمسية الأولى لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، التي استضافها نادي سباقات الخيل، في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مالك الجواد "تصلال الرعيلة" محمد بن عبداللطيف الحزامي الكأس بعد انتهاء الشوط، الذي قطع مسافته الـ 1600 متر بزمن قدره 1:51.78 دقيقة.

وتكون الحفل من 8 سباقات للخيل العربية الأصيلة بمختلف درجاتها وتصنيفها، بمشاركة نخبة من الجياد والأفراس، حيث شهد الحفل في نسخة هذا العام امتداد الجوائز المالية من المركز الأول وحتى السادس