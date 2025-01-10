نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله السعيد يحسم مصير الرحيل من الزمالك.. ما قراره؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد تلقيه عرضًا عن طريق أحد الوكلاء.

ورفض السعيد الرحيل من الزمالك في الوقت الحالي، حيث تمسك اللاعب بالاستمرار في القلعة البيضاء حتى وقت الاعتزال بالقميص الأبيض.

السعيد يرفض الرحيل من الزمالك

وأبلغ لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، المقربون منه أنه يرغب فى تجديد عقده مع الزمالك الذى ينتهى أخر الموسم.

يذكر أن السعيد يخطط للاعتزال داخل الزمالك، ولا يفكر في الإغراءات المادية في التوقيت الحالي، بسبب اقتراب موعد اعتزاله كرة القدم.