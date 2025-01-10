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أحمد جودة - القاهرة - أقر مدرب نادي أتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، بأن فريقه لم يقدم أداءً جيدًا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي خسره أمام برشلونة 0-2، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يعترض عليه بشأن النتيجة.

فالفيردي: لهذا السبب قضى علينا برشلونة

أعرب فالفيردي عن أسفه لأن بداية برشلونة القوية في الشوطين الأول والثاني تزامنت مع تسجيل هدفيه، ولعدم تمكن لاعبيه من هز الشباك لمعادلة النتيجة، وخاصة بعد إلغاء هدفين لكل من أوسكار دي ماركوس ونيكو ويليامز بداعي التسلل.

وقال مدرب بلباو خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة: "حاولنا الحفاظ على أن تكون المباراة مفتوحة ومثيرة حتى النهاية، من المؤسف عدم احتساب أي من الهدفين لصالحنا لزيادة الضغط على برشلونة".