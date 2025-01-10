نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقهر مايوركا بثلاثية ويضرب موعدا ناريا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فوزًا صعبًا على نظيره ريال مايوركا، بثلاثية دون رد، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في موسمه الحالي.

وانطلقت صافرة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في كأس السوبر الإسباني

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، بمحاولات هجومية عديدة من جانب الفريق الملكي، ولكن الاستبسال الدفاعي من مايوركا كان حاضرا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، سدد رودريجو جوس مهاجم فريق ريال مدريد، كرة قوية عند الدقيقة 62، ولكنها ارتطمت بالقائم

ثم تمكن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، من تسجيل هدف التقدم في شباك مايوركا عند الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع، سجل مارتين فيلنجيت لاعب فريق مايوركا هدف ذاتي لصالح ريال مدريد، بعد خطأ فادح.

وأضاف رودريجو جوس لاعب فريق ريال مدريد، الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع.

لتنتهي أحداث المباراة بفوز ريال مدريد، على مايوركا بثلاثة دون رد، والتأهل إلى الدور النهائي من كأس السوبر الإسباني لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة.