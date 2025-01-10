نجم الزمالك: مباريات الكأس صعبة.. والفوز على بلاك بولز مهم لحسم التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على أبوقير للأسمدة في كأس مصر أمر هام للغاية من أجل زيادة الثقة والمعنويات للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباريات الكأس صعبة وفوز الزمالك على أبوقير كله مكاسب وسعيد للغاية لمشاركة محمد صبحي وتجهيزه بجانب محمد عواد بالإضافة لتسجيل مصطفى شلبي هدف رائع".

وأضاف "كنت أتمنى مشاركة محمود الونش بجانب حمزة المثلوثي وكان يجب إراحة حسام عبدالمجيد نظرا لمشاركته خلال الفترة الماضية بشكل أساسي ولم يحصل على راحة".

وأوضح: "حمزة المثلوثي لاعب كبير ولديه انتماء للزمالك وأتمنى التجديد له خلال الفترة المقبلة، والفوز على بلاك بولز مهم لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية".