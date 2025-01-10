نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في كأس السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إلى الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره مايوركا بثلاثية دون رد.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في كأس السوبر الإسباني

سجل جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، من هدف التقدم في شباك مايوركا عند الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

ثم أضاف في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع، مارتين فيلنجيت لاعب فريق مايوركا هدف في مرماه لصالح ريال مدريد، بعد خطأ فادح.

ونجح رودريجو جوس مهاجم فريق ريال مدريد، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع.