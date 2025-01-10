دوري أدنوك الإماراتي: العين يواجه شباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق شباب الأهلي في ضيافة العين، اليوم، الجمعة، في قمة مؤجلة من الجولة السابعة من منافسات دوري أدنوك بكرة القدم، وذلك ابتداء من الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي افتتاح منافسات الجولة الثانية عشرة يلتقي اليوم أيضاً النصر واتحاد كلباء الساعة 16:05، والبطائح مع العروبة بنفس التوقيت.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري أدنوك الإماراتي بـ 28 نقطة، يليه شباب الأهلي بـ 26 نقطة، الوحدة بـ 21 نقطة، الجزيرة بـ 20 نقطة، ولكل من العين والنصر 19 نقطة.