نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات عديدة.. تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ستاد أبيدجان الإيفواري، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد الأهلي ضد ستاد أبيدجان

ينزل الفريق الأحمر ضيفًا ثقيلًا على ستاد أبيدجان، مساء غدًا السبت الموافق 11 يناير 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ستاد أبيدجان

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

‎خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا «عمرو السولية»، محمد مجدي أفشة.

‎خط الهجوم: حسين الشحات، وسام ابو علي.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد ستاد أبيدجان في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتنقل مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

